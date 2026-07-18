高速道路や一般道で車線変更や合流をした後、譲ってくれたドライバーへのお礼としてハザードランプを数回点滅させる「サンキューハザード」を見かけることがあります。実際に自分も行っているという人も少なくないでしょう。 しかし、合流後にサンキューハザードを出したまま走行していたところ、友人から「後続車が勘違いするから危ない」「違反になるのでは？」と言われたら、不安に