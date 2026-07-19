大阪でネーションズリーグバレーボール男子日本代表（世界ランキング5位）は17日、ネーションズリーグ（NL）予選ラウンド第3週大阪大会（Asueアリーナ大阪）でベルギー（同19位）と対戦。3-0（25-20、25-22、25-16）のストレート勝ちを収めた。これでNL史上初の11連勝。開幕から負けなしで予選1位を決める中、手を使わない技術に注目が集まっている。大阪で開催され、連日多くのファンが詰めかけている予選ラウンド第3週。試合