山田五郎 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

「立って歩くことも飯食うこともできねぇ」原発不明がんの山田五郎の現状

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 原発不明がんを公表した山田五郎が、自身の近況を17日にYouTubeで報告した
  • 3月に昏睡してから車いすになり、腹水と胸水が溜まって酸素吸入になったと説明
  • 固形物も食べられずタバコも吸えず「俺が1番信じられないよ」など語った
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  7. 17. アルゼンチン FIFA処分の可能性
  8. 18. W杯決勝 ショー時間が大幅に圧縮
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  1. 1. フワちゃん 活休中の年収に衝撃
  2. 2. 「異常」な行動し堀北さんと結婚
  3. 3. 19歳で風俗 枕の下で中指立てる
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