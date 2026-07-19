【ワシントン共同】米中央軍は18日、イランへの空爆を始めたと発表した。ヨルダンでイランの攻撃に対応した米軍兵士2人が死亡したことを受け「イラン革命防衛隊を迅速に処罰するため」と説明した。攻撃は8日連続。