“攻めすぎ” と話題の商品で、SNSを盛り上げる「ドムドムハンバーガー」（以下「ドムドム」）。1970年に東京都町田市で誕生した日本最古のハンバーガーチェーンだ。最盛期は全国400店舗以上を展開したが、現在は26店舗まで縮小し、一時は “絶滅危惧チェーン” と呼ばれた。しかし近年は、独創的な商品開発を武器に注目を集め、5年連続の黒字とV字復活を遂げている。なぜ、彼らは挑戦的な商品を次々と生み出せるのか。本社の商