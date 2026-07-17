タレントで女優の生見愛瑠が１７日放送のフジテレビ系「さんまのまんま真夏のおしゃべり祭り」に出演。同局の新ドラマ「ＧＴＯ」の収録現場について証言した。この日は「ＧＴＯ」主演の反町隆史とともにゲスト出演しためるる。ＭＣの明石家さんまから、同作出演の感想を求められ「当時のスタッフさんもたくさんいらっしゃるじゃないですか。初体験でした。『こんなに?お前?って言っていいんだ』っていう現場で」とほほ笑んだ