【モデルプレス＝2026/07/18】YouTuberのかの／カノックスターが7月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻を顔出し公開し、反響を呼んでいる。【写真】登録者数200万人超・カノックスター「骨格綺麗」美人妻公開◆カノックスター、妻を顔出し公開これまで妻の顔にはモザイク処理をして一切顔を公開してこなかったカノックスター。しかし、この日は「写真が流出して顔バレした妻とヌテラクレープ食べて疑惑の真相全て話します」

◆カノックスターが妻を顔出し公開