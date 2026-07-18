メキシコ南部沖で17日、マグニチュード7.3の大きな地震がありました。これまでに大きな被害は確認されていないということです。アメリカ地質調査所によりますと、メキシコ南部チアパス州の沿岸で17日午前8時48分、マグニチュード7.3の大きな地震がありました。震源の深さは18.6キロでした。メキシコのシェインバウム大統領は「現時点で被害の報告は入っていない」としています。また、隣国のグアテマラやエルサルバドルでも揺れが