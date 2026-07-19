◆サッカー北中米Ｗ杯▽３位決定戦イングランド６―４フランス（１８日、マイアミ競技場）イングランドのＦＷサカがフランスとの３位決定戦でハットトリックを決め、６―４の勝利に導いた。Ｗ杯でイングランド代表の選手がハットトリックを記録したのは２０１８年大会のＦＷケイン以来４人目となった。準決勝アルゼンチン戦では出場がなかった背番号７が、鬱憤を晴らすかのようなゴールラッシュを見せた。まずは２―０の前半