タレント東野幸治（58）が17日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。ダウンタウン松本人志（62）が「大腸の腫瘍切除」の手術を受けていたことに言及した。冒頭のタイトルコールで「頑張れ松ちゃん！」とメッセージを送った東野。同番組は午後9時30分から収録しており、東京から大阪へと降り立った伊丹空港で、ネットニュースを見て驚いたことを回顧。「びっくりしたよね。本当に『ええっ』ってなって。まあ、そ