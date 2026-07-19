アメリカ軍は、イランからの攻撃により、ヨルダンに駐留するアメリカ軍の兵士2人が死亡したと発表しました。アメリカ中央軍は18日、イランの弾道ミサイルやドローンによる攻撃で、ヨルダンに駐留するアメリカ軍の兵士2人が死亡し、1人が行方不明になっていると発表しました。攻撃は17日に行われたもので、ほかに4人の兵士が負傷したとしています。アメリカメディアは、攻撃を受けたのは、アメリカ軍機によるイランへの攻撃に使われ