アメリカ軍はアメリカ東部時間の18日午後6時、日本時間19日午前7時から8日連続となるイランへの攻撃を開始したと発表しました。攻撃の目的について、「ホルムズ海峡で商船に脅威を与えるイランの能力のさらなる弱体化」を挙げたうえで、ヨルダンに駐留するアメリカ軍の兵士2人が死亡した17日のイランの攻撃に対する「報復措置」でもあると主張してしています。また、アメリカ軍兵士の死亡を受けて、ヘグセス国防長官は「兵士たちの