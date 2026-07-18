7月17日、トークバラエティ特番『さんまのまんま』（フジテレビ系）が放送。豪華ゲストが登場する中、モデルで女優の生見愛瑠（ぬくみ める）が注目の的となった。同日は、「さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り」と題して放送。女子スピードスケートの選手として活躍した高木菜那、美帆姉妹や、7月22日からスタートするドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）で主演を務める仲里依紗など、今をときめく著名人が登場した