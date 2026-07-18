7月16日（現地時間15日）、アメリカスポーツ界の「アカデミー賞」とも称される『ESPYアワード』表彰式が行われた。メジャーリーグで異次元の“二刀流”でファンを魅了する、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平も選出されたのだが、アメリカスポーツ界のレジェンドが思わぬ珍事を引き起こした。【写真】「ショウヘイって？」マイペースぶり、見た目も変わっていないタイソン「最優秀シングルゲームパフォーマンス賞」を受賞した