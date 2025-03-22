21日の国連「女性の地位委員会（CSW）」年次会合＝米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークの国連本部で10日から開かれていた「女性の地位委員会（CSW）」年次会合が21日、閉幕した。女性の地位向上に向け、さらなる取り組みが必要だとする点で各国の意見がほぼ一致したが、LGBTQ（性的少数者）の視点も含めたジェンダー多様性を巡っては衝突。米国やベラルーシは多様性を重視するCSWに不満を示した。