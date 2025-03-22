北朝鮮は、ロシアに多数の労働者を派遣していると言われている。その全容は不明だが、米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）は今年2月、ロシア政府の統計を引用し、昨年ロシアに入国した北朝鮮人は1万3221人に達し、前年比で12倍に急増したと報じた。その多くが労働者と見られている。労働者は、北朝鮮政府に多額の外貨の上納を求められているが、その額が4月から2倍に引き上げられた。ロシアのデイリーNK情報筋は、サハリンで