【ロンドン＝中西梓】独フォルクスワーゲン（ＶＷ）傘下のアウディは１７日、２０２９年までに独国内の総務などの間接部門で最大７５００人の従業員を削減すると発表した。独国内の従業員約５万４０００人（２３年末時点）の１４％にあたる。同日に労働組合と合意した。工場などの従業員の雇用は３３年末まで保障する。アウディは、２月にベルギーの電気自動車（ＥＶ）生産工場を閉鎖していた。声明で「経済環境が厳しくなり、