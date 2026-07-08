今年、開港から25周年を迎えた韓国の仁川国際空港で、利用客数が10億人を突破しました。世界の主要ハブ空港の中で最も早い記録だということです。仁川国際空港公社は7日、累計の利用客数が10億人を突破したと発表しました。仁川空港は2001年に開港し、現在、世界53か国、183の都市を結ぶ大規模なハブ空港です。開港から25年3か月あまりでの10億人突破は、成田空港やドイツのミュンヘン空港など世界の主要ハブ空港の中で最も早い記