一般社団法人日本民間放送連盟が5日、公式サイトを更新し、遠藤龍之介会長（69）が辞意を表明したと発表した。公式サイト上で「当連盟の遠藤龍之介会長から本日、『フジテレビの出演タレントと女性に関する一連の事案により、私が民放連会長を続けることは適切ではないと考えている。後任の会長の選定手続きを速やかに進め、次期会長に職務を引き継げるようになった段階で会長職を退きたい』との申し出がありましたのでお知らせ