民主党のゾーイ・ロフグレン下院議員が、著作権者がアメリカ国外で運営されている海賊版サイトを対象としたブロッキング命令を要求できるようにするための法案「外国デジタル海賊版対策法(FADPA)」を提出しました。この法案は既存のブロッキング法の課題となっていた「検閲」および「責任の所在」の問題を緩和するものと期待されています。Rep. Lofgren Introduces Targeted Legislation to Combat Foreign Online Piracy That Pre