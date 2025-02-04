韓国の与党「国民の力」のツートップであるクォン・ヨンセ非常対策委員長とクォン・ソンドン院内代表、さらにナ・ギョンウォン議員が尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領と接見した後、大統領の獄中メッセージをメディアに伝える「代弁者」の役割を買って出た。【注目】李在明の対抗馬となった“右翼の中の右翼”、キム・ムンスとは？今後も「国民の力」の議員たちによる尹大統領への接見が予定されており、戒厳令を正当化する尹大統