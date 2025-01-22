年賀状のお年玉くじで高額当選するのは、まさに新年の幸運そのものです。しかし、当選した賞品によっては税金がかかったり、受け取るための手続きが必要だったりする場合もあります。 本記事では、税金や賞品の交換方法、必要な準備物、さらには当選時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。当選の喜びをスムーズに楽しむために、ぜひ参考にしてください。 年賀状のお年玉くじ、高額当選の賞品と税金