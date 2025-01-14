NEC¤Ï14Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤Ç8ÆüÂáÊá¤·¤¿²¬ÅÄ°ìµ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼Ò°÷¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£