宮大工の祖父や父親の背中に彫られた刺青を見て育った熱海龍さん（64）は、10代から刺青を入れ始め、現在では耳まで刺青だらけて彫り師も認める「ほぼ日本一の全身刺青男」としてタトゥーイベント等で精力的な活動を展開している。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】＊＊＊【写真】「全身刺青男」熱海さんド迫力の顔面・褌写真と、アニーさんの真っ白な肌に彫られた「虎の刺青」セクシー画像幼少時代の熱海さんは、