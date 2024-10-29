「ワールドシリーズ、ヤンキース−ドジャース」（２８日、ニューヨーク）ドジャースの大谷翔平選手は七回先頭の第４打席で左手を離したスイングで詰まった三邪飛に倒れた。変則左腕・ヒルとの対戦となった打席。初球のインサイドを見極め、２球目の甘いフォーシームにバットは空を切った。３球目の高めに手を出さず、４球目の内角低めはファウルになって打球が飛んだヤンキースベンチに向かって絶叫した。カウント２−２か