名古屋を代表するひよこ型スイーツ・ぴよりんが、約10倍、高さ70cmの“黄金ぴよりん”に。将棋の駒も金色に輝いています。15日からジェイアール名古屋タカシマヤではじまった「大黄金展」。会場の至る商品が黄金に輝くなか、会場最高額は…。SGCの担当者：「純金3キロを使ったサッカーボールでございます。中は空洞になっておりますので、実際に蹴ったりヘディングしたりはできないです」サッカ&#12