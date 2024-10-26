きょう午前、横浜市の病院で、医師など3人を殴るなどの暴行を加えけがをさせたとして、無職の35歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、横浜市旭区の無職・村上賢広容疑者です。警察によりますと、村上容疑者は、横浜市の病院「ふれあい横浜ホスピタル」で、医師ら3人を殴るなどしてけがをさせた疑いがもたれています。村上容疑者は、人間ドックで胃カメラ検査を受けた際、「胃カメラが喉に引っかかった」とい