最近増えていると言われる熟年離婚。妻から離婚を切り出されるケースが多いようです。しかし中には、夫から「離婚したい」と言われることもあるようで……。そこで今回は、夫に熟年離婚を切り出された妻の話を紹介します。離婚なんかしたくない…「夫とは22年前に結婚しましたが、子供になかなか恵まれませんでした。そして結婚して3年後、テニス教室で知り合った男性と出来心で浮気。その後妊娠が発覚したのですが、間違いなく夫