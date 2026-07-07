去年11月、神奈川県横浜市の山下公園で上半身だけの遺体が見つかった事件で、遺体の身元は、東京都に住む45歳の中国人女性だったことがわかりました。この事件は去年11月、横浜市の山下公園の岸壁近くの海中で、上半身だけの遺体が浮かんでいるのが見つかったものです。遺体は頭部と下半身がない状態でしたが、性別が女性とみられることや血液型がO型だったことがわかっていて、警察が身元の特定を進めていました。警察はその後の