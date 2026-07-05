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女子ゴルフ 1メートル46でツアー出場プロで最も身長が低い大須賀望

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 女子ゴルフの大須賀望（24歳）が首位タイに立ち初優勝に王手をかけた
  • 身長1メートル46でツアー最小身長の大須賀が2日連続67をマークし快走中
  • 勝てばツアー史上最小身長の優勝者となり宮城県出身者初勝利も懸かっている
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