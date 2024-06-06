西武は５月26日、松井稼頭央監督（48）が休養し、交流戦から渡辺久信GM（58）が監督代行を兼任すると発表した。「電撃解任」と呼んでもいい判断だっただろう。「15勝30敗、まだ５月の段階なのに早すぎるといった批判の声もありますが……いやいやむしろ遅すぎた印象ですね」（球団関係者）それはどういうことなのだろうか。「２軍監督時代から選手に対してフェアで丁寧な扱いをするといった評価があり、実際にそうなのかもしれませ