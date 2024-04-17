Image: BitBuild ソニーさんこれ発売して！ 家庭用ゲーム機「Play Station（プレイステーション）」シリーズを作るソニーは、これまで「PSP」と「PSP go」、「PS Vita」といった携帯ゲーム機も開発してきました。「PSP」が出たのは2004年でしたが、もしも1994年に出た初代プレステが、携帯ゲーム機として存在していたら…皆さん購入したでしょうか？ 「PS Hanami」爆誕そんな妄想を実現させ