Photo: Florence Ion（Gizmodo US） それをもっとも待ち望んでるユーザー層も…？一時はスマートウォッチとはApple Watchのことだ。そんな常識すらあったものの、着実にAndroidスマートフォンユーザーが使えるスマートウォッチのラインナップは広がっています。ですが、やっぱりiPhoneユーザーじゃなくても、Apple Watchが使いたいな。そう願う人は多いのではないでしょうか。実はApple Watc