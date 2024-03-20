芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト（東京都港区）が運営する『タレントパワーランキング supported by DmMiX』は、このほど「シンガーソングライターの人気ランキング」の結果を発表しました。同ランキングによると、男性は「菅田将暉」さん、女性では「あいみょん」さんがそれぞれ1位に選ばれました。【男性】シンガーソングライターの人気ランキング同社は、一都三県在住の10〜60