１９日夜、羽田空港から福岡空港に向かう予定だった全日空便が、機材の不具合のため、同空港の「門限」の午後１０時までに到着できない見通しとなり、欠航した。同社は代替として北九州空港行きの臨時便を運航。同社が、同空港を代替着陸先とする臨時便を運航するのは初めて。同社によると、欠航したのは１９日午後７時に出発予定だった２６９便で、約４７０人が予約していた。臨時便は同日午後１０時１６分に約２７０人を乗せ