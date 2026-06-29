28日夜、福岡市の踏切で車いすの16歳の女子生徒が列車にはねられました。女子生徒の命に別条はなく、車いすの車輪が線路に挟まった可能性もあるとみられています。警察によりますと、28日午後9時ごろ、福岡市博多区竹下のJR鹿児島線の踏切で、車いすに乗った16歳の女子生徒が、博多駅行きの上り列車にはねられました。女子生徒は事故当時、意識があり会話もできる状態で、腕などにケガをして福岡市内の病院で治療を受けていて、命