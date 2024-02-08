福島第一原発で7日、放射性物質を含む水が漏えいした問題で、中国大使館は「東京電力の管理の混乱や日本政府の監督措置が不十分なことが明らかになった」などと批判しました。東京電力は7日、福島第一原発で汚染水を浄化する装置から放射性物質を含む水が漏えいしたと発表しました。これを受け、在日本中国大使館は、「東京電力の管理の混乱や日本政府の監督措置が不十分なことが明らかになった。原発汚染水処理装置の長期的信頼性