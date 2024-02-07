”しぶちかの父”と名乗る占い師の男が占いを装って、女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕された。東京・渋谷の地下街で”しぶちかの父”として活動する、占い師の成田文祥容疑者は2023年、占いイベントで占った女性をホテルに呼び出し、マッサージと称して下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。成田容疑者は占いの詳しい結果だと称して女性に「あなたの子宮は黒くなっていて子どもが入れない。治すために
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