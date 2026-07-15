山梨県で採用面接に訪れた女性にわいせつな行為をしたとして、会社員の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子山崎忍容疑者（54）は、5月、採用にあたり面接を担当した20代の女性の自宅に行きわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、山崎容疑者はこの前の日に面接をした女性に採用する旨を伝えていて、入社の手続きなどのため行動を共にしていました。その際、制服の試着のためとして