札幌・白石警察署は2026年7月18日、不同意わいせつの疑いで、札幌市東区に住む会社員の男（27）を逮捕したと発表しました。男は2026年6月2日、午後5時半すぎ、札幌市中央区から白石区までの間を走行する、東西線の地下鉄車両内で20代女性に体液をかけるわいせつな行為をした疑いが持たれています。被害にあった女性から警察に通報がありましたが、男はそのまま逃走していました。警察がその後防犯カメラなどの捜査を進め、7月17日