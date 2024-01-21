スーパーマーケットの駐車場で見つかった「アリエル」/Greenacres Rescue/Greenacres Rescue（ＣＮＮ）英ウェールズでスーパーマーケットの駐車場に６本脚の犬が捨てられているのが見つかり、地元ＮＧＯに保護された。犬は手術を受け、里親に引き取られた。保護されたのは複数の先天性疾患を持って生まれたスパニエル。後ろ脚が４本あり、このうち２本は一部がつながって人魚の尾のように見えたことから、ディズニー映画「リトル・