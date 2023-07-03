◇インターリーグエンゼルス5−2ダイヤモンドバックス（2023年7月2日アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手（28）が2日（日本時間3日）、本拠地アナハイムでのダイヤモンドバックス戦に「3番・DH」でスタメン出場。第4打席で2戦ぶりとなる31号ソロを放ち、チームの連敗を4で止める勝利に貢献。インターネット上では“兜パフォーマンス”後のポーズが話題となった。大谷は8回2死走者なしの第4打席で相手2番手・ネルソンの