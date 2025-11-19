人前でイチャイチャするカップルに対して、目のやり場に困った経験もあるのではないでしょうか。本人たちはお互いに夢中でも、周囲の人にとっては苦痛だと感じることもあるしょう。自分自身が交際中、周囲のみなさんに迷惑をかけないために「バカップルにイチャイチャして欲しくない場所９パターン」を紹介させて頂きます。【１】電車でのイチャイチャ電車での迷惑行為のひとつです。電車の中では大人しくしましょう。【２】行列に