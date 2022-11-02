ロシア（ソ連）に実効支配されて77年が経過した北方領土。特にソ連崩壊後は資本投下によって急速に“ロシア化”が進み、ロシア最大級の水産加工場が色丹島に開設されるなど経済発展もめざましく、「日本の領土の痕跡」は次々と消されつつある。だが、そんな状況下にある北方領土から日本へ“亡命”しようとしたロシア人がいた。1990年に日本人で初めて北方領土に上陸取材した報道写真家・山本皓一氏の写真とともにレポートする。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 渋谷「下着コス」女性が大量発生
- 2. 「なぜ韓国にだけ」追悼文に激怒
- 3. Google ストビューアプリ廃止へ
- 4. 「ハンパねぇ」藤田の経験人数
- 5. スタッフが無断入室 ホテル回答
- 6. 池田組長の襲撃失敗 動画が流出
- 7. 劇団ひとりの暴走に視聴者不満か
- 8. 滝沢氏 副社長就任1年目で異変か
- 9. 若者が集団暴行? 警察は検挙せず
- 10. 転倒事故の日本報道 韓国人評価
- 1. 渋谷「下着コス」女性が大量発生
- 2. スタッフが無断入室 ホテル回答
- 3. 池田組長の襲撃失敗 動画が流出
- 4. 若者が集団暴行? 警察は検挙せず
- 5. ひき逃げ被害の小5 ナンバーメモ
- 6. 「4000年以上ない」皆既月食と天王星食…
- 7. 「走行距離課税」に地方民が激怒
- 8. 高校生が右目失明「故意に接触」
- 9. 漁師の男が少女誘拐? 保護の瞬間
- 10. 「ゾンビ企業」急増の訳 犯人は?
- 1. 長寿の多い5大地域 意外な共通点
- 2. 北朝鮮のミサイル EEZ外に落下か
- 3. 杉田氏「女性うそつき」撤回拒否 謝罪…
- 4. 「日本の失われた30年」終止符か
- 5. 下着ユニバ「聖地巡礼」に衝撃
- 6. 渋ハロ パトカー囲み暴れる若者
- 7. 宮崎駿氏に似た人物 中継に映る?
- 8. 中国海軍艦艇が領海侵入 過去最多
- 9. れいわ・水道橋博士参院議員、うつ症状…
- 10. 米軍、嘉手納基地に「世界最強の戦闘機…
- 1. 「なぜ韓国にだけ」追悼文に激怒
- 2. 転倒事故の日本報道 韓国人評価
- 3. 露の大富豪25人 資産12兆円失う
- 4. サッポロ一番 水際検査で不合格
- 5. ラッパーTakeoffさん 撃たれ死亡
- 6. 露動員の新兵 100人以上が死亡か
- 7. 事故会見で冗談…韓国首相に批判
- 8. 露のオリガルヒ「国籍捨てた」
- 9. ロシア国籍放棄でプーチン氏批判
- 10. 「遊戯王」モンスターを3Dで召喚
- 1. プーチン氏側近 敗北認め始めた?
- 2. 政府、スマホゲーム徴税強化検討 巨大…
- 3. 「応用力」がない人の共通4大NG
- 4. お金 増やせる人・減らす人の差
- 5. 「AirPodsPro2」1カ月使ってみた
- 6. 11インチiPad「広く使う」裏ワザ
- 7. コクヨ「ぺんてる買収劇」の裏側
- 8. 輸入カニ すでに年末並みの価格
- 9. 円安のなかトヨタ決算は増収減益
- 10. 20代の理想年収 300万円台が最多
- 1. Google ストビューアプリ廃止へ
- 2. Twitter アカウント認証有料化へ
- 3. 勤務中のスマホ注意 パワハラに?
- 4. 高尾山ケーブルカーの投稿が話題
- 5. SNSで話題「虚無味の飴」が品薄
- 6. OpenSSLで史上2度目の「致命的」レベル…
- 7. 職場に言えない 本当の退職理由
- 8. アマプラ 1億曲以上が再生可能に
- 9. 「ローソンの幼体」看板が注目に
- 10. キヤノン「EOS R6 Mark II」発表
- 1. 長野がトレードで巨人に電撃復帰
- 2. 小野伸二 代表落選組に驚き露わ
- 3. 酒井宏樹 落選組にかなり動揺
- 4. 森保J陣容に韓国は冷ややか
- 5. 韓国FWソンフンミン 顔面骨折か
- 6. 大迫落選 森保監督の「狙い」は?
- 7. 代表落選 岡崎慎司が思いを吐露
- 8. 織田信成氏が現役復帰「報告」も
- 9. ソン・フンミン顔負傷に韓国騒然
- 10. 森保Jの不安材料 スペイン紙指摘
- 1. 「ハンパねぇ」藤田の経験人数
- 2. 劇団ひとりの暴走に視聴者不満か
- 3. 滝沢氏 副社長就任1年目で異変か
- 4. 滝沢氏退社「犯人探し」に躍起か
- 5. 人気声優が意味深投稿 怒り爆発
- 6. ジュリー氏に「本命」の後継者か
- 7. 谷原章介 放送中にアナ睨んだか
- 8. ひろゆき氏 円買い介入バッサリ
- 9. 18歳に性的暴行か 教授の評判
- 10. 滝沢氏の退社 Jr.に広がる動揺
- 1. 性のズレ 解決したトンデモ方法
- 2. 正しい髪の洗い方 専門家が解説
- 3. イオンの注目セール 狙う商品は?
- 4. 「最強のフライドポテト」レシピ
- 5. 「夫は不倫しない」確信した一言
- 6. 丸亀「釜揚げうどん」が半額中
- 7. 年の差カップル メリットだらけ
- 8. 夫への感謝の気持ち 氷で気付く
- 9. 息子のトイレ成功 備忘録に爆笑
- 10. 「トンデモ保護者」の苦情に辟易