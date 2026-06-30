15秒の広告視聴で、ボトル入りミネラルウォーターを無料提供。街を歩く人に“ちょっと得する広告体験”を届ける新メディア

株式会社GenectBoxは、約15秒の動画広告を視聴すると、ボトル入りミネラルウォーターを1本無料で受け取れる体験型広告メディア「ADWATER」(特許出願中)を、カラオケ館 上野本店［店頭／建物前／設置スペース］にて2026年8月より運用開始予定です。 ADWATER(アドウォーター)は、広告を見ることで、ミネラルウォーターを無料で受け取れる新しい広告メディアです。

アプリ、会員登録、決済不要！

利用者は、アプリのダウンロード、会員登録、決済をすることなく、端末の画面を操作し、約15秒の広告動画を視聴するだけで、その場でボトル入りミネラルウォーターを受け取ることができます。 今回の設置場所は、多くの人が行き交う上野エリアのカラオケ館 上野本店屋外スペースとなっており、アメ横に面している場所となっております。 上野を訪れる人、買い物や飲食を楽しむ人、観光客(インバウンド)、待ち合わせ中の人、近隣で働く人など、街を行き交う幅広い生活者に向けて、「広告を見るとミネラルウォーターが1本もらえる」という分かりやすく、思わず試したくなる体験を提供します。

“無料の水”ではなく、“無料のミネラルウォーター1本”を受け取る体験

https://adwater.co.jp/

ADWATER(特許出願中)が提供するのは、単なる水がもらえるだけの体験ではありません。 利用者が水を受けとることで、売上の一部が自動的に災害支援団体や動物保護団体などへ寄付される社会貢献型の仕組みとなっています。 15秒の広告を見た人が、その場でボトル入りのミネラルウォーターを1本受け取れるという、分かりやすい価値のある体験です。 街中で広告を見かけることはあっても、広告を見たあとに、手元に何かが残ることは多くありません。 ADWATER(アドウォーター)では、広告を見たあとに、ミネラルウォーターが1本手元に残ります。 そのまま持ち歩ける。 移動中に飲める。 仕事中、買い物中、観光中にも使える。 広告を見るという行動が、生活者にとって【喜ばれる体験】に変わります。 【 ADWATER成分表 】 水(鉱水) 【栄養成分】(100mlあたり) エネルギー・・・0kcal たんぱく質・・・0g 脂質・・・0g 炭水化物・・・0g ナトリウム・・・0.62mg(食塩相当量：0g) カリウム・・・0.06mg カルシウム・・・1.6mg マグネシウム・・・0.43mg 硬度・・・58mg/L pH・・・7.4(中性) 炭酸水素イオン・・・53mg/L 【採水地】 岐阜県高山市国府町

上野の街中で、ミネラルウォーターがもらえる理由をつくる

上野は、観光、買い物、飲食、待ち合わせ、レジャーなど、さまざまな目的を持った人が集まる街です。 駅周辺や商業エリアには多くの人の流れがあり、日中から夜まで、幅広い層の生活者が行き交います。 ADWATER(アドウォーター)は、そうした街の動線上で、広告とミネラルウォーターを結びつけます。 「広告を見ると、ミネラルウォーターが1本もらえる」 このシンプルな仕組みによって、通りがかった人が自然に足を止め、広告を自発的に視聴するきっかけを生み出します。 広告主にとっては、単なる表示広告ではなく、生活者が自ら広告に向き合う接点となります。 利用者にとっては、広告を見ることでミネラルウォーターを無料で受け取れるメリットがあります。 設置場所にとっては、街を行き交う人に向けた話題性のある新しい体験を提供できます。

利用方法は、約15秒広告を見るだけ

ADWATERの利用方法はシンプルです。 ①ADWATERの画面を操作する ②約15秒の動画広告を視聴する ③視聴完了後、ボトル入りミネラルウォーターを1本受け取る 会員登録は不要。 アプリのダウンロードも不要。 決済も不要。 広告を見るだけで、ミネラルウォーターを無料で受け取ることができます。

広告は、“見せられるもの”から“もらえる体験”へ

https://adwater.co.jp

多くの広告は、生活者にとって「見せられるもの」として受け止められがちです。 ADWATERは、その広告体験を変えることを目指しています。 ただ広告を流すのではなく、広告を見た人に、ミネラルウォーターという分かりやすい価値を返す。 広告を見る。 ミネラルウォーターを受け取る。 少し得をする。 その体験が、広告への印象を変える。 ADWATERは、広告を“邪魔なもの”ではなく、生活者にとって受け取る価値のある体験へ変えていく広告メディアです。

代表コメント

株式会社GenectBox 代表取締役 長坂 基史

街中には多くの広告がありますが、生活者にとって広告はまだ「見せられるもの」という印象が強いと感じています。 ADWATERは、約15秒の広告視聴によって、ボトル入り天然ミネラルウォーターを1本無料で受け取れる仕組みです。広告を見る人に、分かりやすい価値を返すことで、広告体験そのものをポジティブに変えていきたいと考えています。 今回、上野という多くの人が行き交うエリアで運用を開始することで、通りがかった方が「広告を見るだけでミネラルウォーターがもらえるの？」と足を止め、実際に体験していただける機会をつくっていきます。 広告を見た人の手元に、ミネラルウォーターが1本残る。その小さな体験から、広告を【喜ばれる時代へ】変えていきたいです。

運用概要

サービス名 ：ADWATER 運用開始日 :2026年8月上旬予定 設置場所 ：カラオケ館 上野本店［建物前／設置スペース］ 建物所在地 ：東京都台東区上野4-4-6 利用料金 ：無料 利用条件 ：15秒の広告動画を最後まで視聴 提供商品 ：ボトル入りミネラルウォーター(一定期間は常温での展開) 対象者 ：通行者／来街者／施設利用者 利用可能時間 ：［9時～21時］ 提供本数 ：［在庫がなくなり次第終了／1人1本まで］ ※提供本数には限りがあります。 ※補充、メンテナンス、設置場所の運用状況により利用できない場合があります。 ※利用条件は変更となる場合があります。

あなたの広告が、ミネラルウォーターになる。広告スポンサーを募集

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ADWATERでは、上野エリアでの運用開始にあわせて、広告スポンサーを募集しています。 サイネージ上では、ただ画面に表示されるだけではありません。利用者が約15秒の動画広告を視聴した後、企業ロゴ、サービスロゴが表示され喜びが生まれます。 広告を見た人の手元には、ブランド体験の余韻とともに好印象な企業イメージとブランド認知を獲得できます。 ADWATERは、上野を訪れる方、通りがかりの方、待ち合わせ中の方、買い物や飲食の途中の方、近隣で働く方など、街を行き交う幅広い生活者との接点をつくる広告メディアです。 特に、以下のような企業・サービスとの相性が高いと考えています。 旅行会社・観光関連サービス 飲食店・カフェ・居酒屋 商業施設・小売店 イベント・ライブ・展示会 美容・コスメ・ヘルスケア アプリ・Webサービス 求人・アルバイト募集 ホテル・宿泊施設 不動産・地域サービス 自治体・地域団体 ADWATERは、短時間で分かりやすく伝えたい広告と相性の良い媒体です。新商品の認知拡大、近くの店舗への送客、アプリダウンロード促進、イベント告知、地域プロモーションなど、クリエイティブ次第ではさまざまな目的で活用できます。 広告が、生活者にとって“見せられるもの”ではなく、ミネラルウォーターと一緒に受け取られる体験になる。 ADWATERは、広告主・設置場所・利用者の三者に価値を生み出す、新しい広告体験を提供します。 広告掲載・スポンサー参画に関するお問い合わせは、株式会社GenectBox ADWATER事業部までご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社GenectBox 代表者：代表取締役 長坂基史 所在地：〒107-0062 東京都港区南青山6-9-2 日興兒玉ビル3F 事業内容：広告事業、EC事業 電話番号：03-6256-8221 サービス名：AD.WATER【アドウォーター】 メール：contact@adwater.co.jp ADWATER公式HP : https://adwater.co.jp