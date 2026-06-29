新発売★人気プロテインシリーズ「WPC Lacto Zero」新フレーバー『キャラメルマキアート』を6月27日（金）から発売開始

Naturecan株式会社

ウェルネスブランド「Naturecan Fitness（ネイチャーカンフィットネス）」は、乳糖を99％カットした人気プロテインシリーズ「WPC Lacto Zero」より、新フレーバー『キャラメルマキアート』を2026年6月27日（金）より発売いたします。

乳糖によるお腹への負担が気になる方はもちろん、品質と美味しさにこだわり抜いたNaturecanらしいプロテインをぜひお試しください。

WPC Lacto Zero キャラメルマキアート

詳細を見る :https://www.naturecan-fitness.jp/products/lactozero-wpc-caramel-macchiato

発売日：2026年6月27日（金）

・販売場所：Naturecan Fitness公式オンラインストアほか

・定価：\6,500

・新発売SALE価格：\5,850（6/27-6/30の期間限定）

・内容量：640ｇ（20食分）

・プロテイン量：21ｇ（1食あたり）

商品特徴

詳細を見る :https://www.naturecan-fitness.jp/products/lactozero-wpc-caramel-macchiato

・乳糖99%カット

チーズ由来の未変性ホエイタンパクを使用。プロテインを飲む時にお腹に不安がある人も安心

・こだわりの本格フレーバー

北海道産全粉乳と国産キャラメルパウダーを使用し、香りづけでは再現できない本格カフェテイストを実現。

・推定値では無い実測値による成分表示

Naturecanのプロテインは推定値ではなく第三者機関による正確な実測値のみを公開。より正確な情報をお届けします。

ご褒美ドリンクとしてもおすすめ◎その美味しさに驚くはず！

トレーニング後だけでなく、朝食や間食、日常的な栄養補給としてプロテインを取り入れる方が増えています。Naturecan Fitnessは「毎日飲むものだからこそ、おいしさにも妥協したくない」。続けられる美味しさを追求しています。

今回の新製品WPC Lacto Zero キャラメルマキアートはコーヒー好きの方にも満足いただける本格的なカフェテイストを実現。

何度も試作を重ね、まるでカフェタイムかのように心から満足いただけるご褒美プロテインを完成させました。

Naturecan Fitnessについて

Naturecan Fitnessは、イギリスマンチェスターから始まったウェルネスカンパニーです。日本ストアではプロテインやサプリメントを通じて、日本の皆様の日々の健康づくりとパフォーマンス向上をサポートしています。厳選された原料と品質管理のもと、世界中のお客様へ信頼できる製品を提供しています。

今後もNaturecan Fitnessは、お客様のライフスタイルに寄り添う革新的な製品開発を続けてまいります。

■会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

X:https://x.com/naturecanfitjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

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