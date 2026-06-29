株式会社サンコー、大相撲・安治川部屋と引退力士のセカンドキャリア支援へ

株式会社サンコー

「住環境創造企業」をビジョンに掲げ、建材販売業の枠にとどまらず、誰もが願うより豊かな住環境の実現に取り組む株式会社サンコー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：加藤秀司）は、大相撲・安治川部屋（師匠 安治川竜児）の所属力士が引退して相撲界を離れた後に、安定した仕事に就き、安定した収入を得る仕組みを構築するセカンドキャリア支援に取り組むになりました。安治川部屋には、名古屋場所で再起にかける関脇・安青錦関が所属しています。

弊社は、東海３県を中心とした事業展開であるため、近い将来には建材業界団体を絡めた支援体系に拡大し、４７都道府県での受け皿を作ること及び同じ仕組みで他の業界にセカンドキャリア支援が広がることを目指しております。

建材業界では、若年層の減少や現場作業員の高齢化・物流及び配送人材不足など体力を要する業務で人材不足が顕在化しておりますが、弊社は、力士の相撲界で鍛錬した体力・精神力を高く評価し、今回のプロジェクトが引退力士・建材業界の双方にメリットがある有効な手段として期待しております。

まずは、本プロジェクトのスタートとして、７月１日（水）１４時から能登半島沖地震等でも仮設住宅として活用された移動式木造建物「スマートモデューロ」製造工場（愛知県日進市）を安治川部屋力士が訪問し、職業体験・見学を行います。

ぜひ、取材頂けますと幸甚です。

本件にご関心をお持ちの方を対象に、資料を配布いたします。

〇視察予定

日時：２０２６年７月１日（水） １４：００～

場所：スマートモデューロ日進工場 愛知県日進市岩崎町阿良池12番地

訪問者：安治川部屋力士 ３名（予定）

〇その他

令和８年大相撲名古屋場所において、弊社の懸賞旗を掲出予定です。

掲出期間：２０２６年７月１２日（日）～７月２６日（日）

掲出場所：ＩＧアリーナ（名古屋市北区）

■関係者概要

名 称：安治川部屋

師 匠：安治川 竜児（元関脇 安美錦）

主な力士：関脇 安青錦 新大

本 名：ヤブグシシン・ダニーロ

生まれ：２００４年３月２３日（２２歳）

出 身：ウクライナ ヴィーンヌィツャ州

成 績：幕内最高優勝２回、殊勲賞１回、敢闘賞２回、技能賞３回、序二段優勝１回、序の口優勝１回

身 長：１８２センチ

体 重：１４１キロ

名 称：株式会社サンコー

所在地：愛知県名古屋市中川区上高畑２丁目２３番地

設 立：１９３９年（昭和１４年） 創業

代表者：加藤 秀司

ＵＲＬ：https://kabu-sanko.jp

担当者

株式会社サンコー 総合エネルギー事業本部

担当：江本

電話：０８０-５９２２-６１２９

メール：k-emoto@kabu-sanko.jp