mui Labと北海道ガスの協業事業が「デコ活」推進事業に採択。寒冷地住宅における快適性と脱炭素の両立を目指す

mui Lab株式会社

mui Lab株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役CEO：大木和典、以下「mui Lab」）は、北海道ガス株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：川村智郷氏、以下「北海道ガス」）との協業事業が、「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）推進事業」における「令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」に採択されたことをお知らせします。

本事業では、北海道ガスが提供する家庭向けエネルギーマネジメントサービスを活用し、住まいのエネルギー利用状況の見える化や、住宅設備の自動制御などを通じて、省エネ行動を支援します。

mui Labのデザインエンジニアリングの知見を活かし、エネルギー管理を「くらしに自然と溶け込む体験」として設計することで、利用者が細かな設定や操作を意識しなくても、快適性を維持しながらエネルギー利用の最適化を図ります。

採択の背景

日本では家庭部門が国内のCO2排出量の約16％を占めており、脱炭素社会の実現に向けて家庭での省エネ推進が重要な課題となっています。一方で、特に寒冷地では暖房利用が生活に不可欠であり、「省エネのためには我慢が必要」という認識が根強く、快適性と省エネの両立が大きな課題となっています。

環境省が推進する「デコ活」は、脱炭素を「新しい豊かな暮らし」の実現につなげる国民運動です。本事業は、生活者が無理なく取り組める仕組みと自動制御技術を組み合わせることで、快適性を保ったまま意識せずとも省エネができ、結果として生活者の省エネ意識を育むことを目指す取り組みとして採択されました。

事業概要

本事業では、北海道ガスが既に展開している家庭向けエネルギーマネジメントサービス「EMINEL Smart」および「EMINEL」に対して、mui Labと北海道ガスが CO2 削減に資する機能を新たに組み込みます。

具体的には、住宅内のセンサー等を活用し、居住者の快適性を損なうことなく暖房機器やエアコン等の家電、発電機器の運転を、一元的に自動で最適制御する仕組みを構築するとともに、デマンドレスポンス等による社会全体でのエネルギーの最適化に取り組みます。

まずは北海道で実証を進めたのち、寒冷地域を中心に全国へと広げていく予定です。

■事業名：寒冷地住宅における快適性と脱炭素を両立する機器制御による行動変容促進事業

■対象地域：北海道、東北・北陸などの多雪地域

■対象：太陽光発電設備や蓄電池を保有する住宅

◾事業期間：2026 年8 月～2027 年2 月

■主な提供予定機能：

・「EMINEL Smart」および「EMINEL」のアプリを用いた、省エネの行動変容につながるインターフェースの提供

・住宅全体のエネルギー消費最適化制御

・行動変容型デマンドレスポンス（DR）

・機器制御型デマンドレスポンス（DR）

北海道ガスとの資本業務提携について

mui Labと北海道ガスは、家庭向けエネルギーマネジメント分野における資本業務提携を2025年に締結。北海道のくらしに寄り添う次世代のエネルギーマネジメントサービスの実現に取り組んでいます。

本事業は、その協業の一環として実施されるものです。mui Labの「やさしいテクノロジーの専門家」としての知見と北海道ガスのエネルギー事業における豊富なノウハウを組み合わせながら、脱炭素の実現を見据えた新たなくらしのモデルづくりを進めます。

会社概要

【mui Lab株式会社】

人のくらしに寄り添うデザインと新たな体験を届ける「やさしいテクノロジーの専門家」です。京都発の美意識と先端技術を融合したソフトウェアとハードウェアを提供しています。コンセプトからものづくりまで、トータルに創り上げるデザインエンジニアリングを強みとしています。「muiボード」が2025年度グッドデザイン賞受賞。また、2025年度の東洋経済新報社「すごいベンチャー100」に選出。

所在地：京都府京都市中京区夷川通柳馬場東入俵屋町295-1

代表者：代表取締役社長CEO 大木和典

設立：2017年10月

ホームページ：https://muilab.com/ja/