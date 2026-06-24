『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！ 三田悠貴が、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号に登場！ 三田悠貴 ©カノウリョウマ／集英社 【プロフィール】三田悠貴（みた・ゆうき）1998年5月7日生まれ岐阜県出身身長156cmB96 W59 H88趣味・特技＝ウオーキング、料理、運転（マニュアル車）『道との遭遇』（CBCテレビ）の「軽トラ女子 下道旅」に出