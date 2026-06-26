山梨県で発生した最大震度6弱の地震の影響により、東海道新幹線の地震防災システムが動作し、安全確保のため送電を停止して、東京駅〜静岡駅間の上下線と、静岡〜浜松間の下りは運転を見合わせている。26日午後10時29分頃、山梨県を震源とする大きな地震があり、山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測した。震源は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは、約20ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは５.６。JR東海によると、この地